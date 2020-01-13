Умер Андрей Садыло - один из создателей волонтерской команды, системно занимающейся ремонтом и дополнительной защитой украинской бронетехники

Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Один из уникальных и незаменимых людей, тихий и надежный труженик войны, патриот не по должности, а по делу, один из тех, на хребте которых по-настоящему держится наше государство - Андрей Садыло... Ушел из жизни.

Выпускник Одесского высшего артиллерийского командного училища, офицер, воин по духу. С начала войны он стал одним из создателей команды волонтеров, которые начали системный подвижнический труд по ремонту и дополнительной защите украинской бронетехники. 17-я танковая, 53-я и 54-я мотопехотная бригады, 46-й мотопехотный батальон - танкисты знают этого человека.

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Противокумулятивные экраны, фальшборты, решетки, которые волонтерская группа качественно монтировала на танки для защиты бортовой и кормовой проекции от поражения противотанковыми средствами. И многое-многое другое - станки для пулеметов, например, уже для нашей пехоты.

Какую полезную и важную миссию в жизни делал этот Гражданин. Он не хотел славы, стеснялся рекламы, очень редко обращался за помощью, все стремился сделать сам.

Светлая память, ты очень многое сделал для спасения настоящего и для будущего", - пишет Юрий Бутусов.

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Информацию также подтвердил в Facebook экс-боец батальона "Кривбасс" Сергей Бондаренко: "Я проверял инфу. Надеялся, что это какая-то ошибка. Но он тихо ушел. Не понимаю, как так случилось?! Мы общались так не много, но он был стального скромным. Мне очень грустно, Андрей Садыло, что не смогу тебе больше пожать руку и поблагодарить за те бесконечные экраны для танков, буржуйки и горячее сердце".