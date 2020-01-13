Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран выполнять ядерное соглашение

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, опубликованном на сайте правительства ФРГ, передает Цензор.НЕТ.
В тексте отмечается, что в общих интересах в сфере безопасности - нераспространение ядерного оружия и обеспечение того, что Иран не будет разрабатывать такое оружие.
Лидеры выразили обеспокоенность выходом США из соглашения и отметили, что продолжают его поддерживать.
Также отмечается, что все остальные подписанты договора - Франция, ФРГ, Великобритания, Китай, Россия, Иран и ЕС (как координатор) - заявили о своей приверженности выполнению условий соглашения.
"Важно, чтобы Иран вернулся к полному выполнению своих обязательств по Венскому ядерному соглашению. Мы выразили глубокую озабоченность из-за мер, которые Иран осуществил с июля 2019 года, нарушив свои обязательства. Эти меры должны быть отменены", - говорится в заявлении.
Лидеры также подчеркнули, что оставляют за собой право принять меры, которые предусмотрены соглашением.
Кроме этого, Меркель, Макрон и Джонсон отметили, что последние события продемонстрировали дестабилизирующую роль Ирана в регионе.
"Наша приверженность безопасности наших союзников и партнеров в регионе незыблема. Мы должны решить общие проблемы с помощью дипломатии и разумных шагов по дестабилизирующей региональной деятельности Ирана, включая ракетную программу", - говорится в заявлении.
Также лидеры отметили, что принимают к сведению заявление Ирана о крушении украинского самолета и обязуются в дальнейшем сотрудничать с Тегераном в этом вопросе.