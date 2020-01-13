Путин и Макрон поговорили о Донбассе и Иране

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, руководители государств обсудили российско-украинский конфликт на Донбассе, ливийский кризис и конфликт в Сирии.

Отмечается, что президенты договорились о готовности урегулировать кризисные вопросы благодаря использованию политически-дипломатических инструментов.

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Россия снова назвала свою военную агрессию на Донбассе внутренним конфликтом Украины.

Кроме того, президенты России и Франции отметили, что сторонам конфликта в Иране стоит проявить сдержанность и приложить все усилия для соблюдения норм общего всеобъемлющего плана действий 2015 года.