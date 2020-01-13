Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.01.20 02:17

"Хотелось бы, чтобы я был на борту и сгорел вместе с ними", - глава Корпуса стражей Исламской революции Салами извинился за сбитый самолет

Командующий иранского военно-политического формирования "Корпус стражей Исламской революции" Хоссейн Салами извинился за сбитый под Тегераном пассажирский самолет МАУ.

"Хотелось бы, чтобы я был на борту и сгорел вместе с ними", - глава Корпуса стражей Исламской революции Салами извинился за сбитый самолет

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом он сказал во время заседания парламента Ирана.

"Мы допустили ошибку. Некоторые наши соотечественники погибли из-за нашей ошибки, но это было непреднамеренно", - сказал Салами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Ирана открыл горячую линию для родных погибших в авиакатастрофе

Он добавил, что рассчитывает на то, что им простит бог, иранский народ и семьи погибших.

"Хотелось бы, чтобы я был на борту и сгорел вместе с ними", - отметил Салами.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Также читайте: Американцы несут ответственность за все недавние инциденты, произошедшие в регионе, - президент Ирана Рухани

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100