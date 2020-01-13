Пять лет массовому убийству в Гюмри: российский солдат Пермяков расстрелял армянскую семью

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Gazeta.ru".

Согласно показаниям его командиров, младший сержант Валерий Пермяков в день убийства был назначен в караул и, согласно уставу, должен был каждые 15 минут докладывать обстановку на посту. Однако во вторую внезапно пропал - примерно с двух часов ночи до половины третьего. Как было установлено позже, он перерезал штык-ножом проволочное ограждение, снял бронежилет и каску, оставил их на посту и покинул часть. С собой он взял только автомат АКС-74, два магазина с 60 патронами и нож.

По словам Пермякова, он решил уйти с базы, потому что тосковал по дому. Изначально он планировал пересечь армяно-турецкую границу, выгодно продать в Турции автомат, а затем нелегально вернуться на вырученные деньги в Россию и жить в тайге. Однако вместо этого он направился в город и рано утром оказался на улице Мясникяна в 6 км от части. По словам срочника, ему захотелось пить, поэтому зашел в открытые ворота одного из домов и проник на кухню. Утолив жажду, он решил пройти в дом - дальнейшие свои действия Пермяков так и не смог объяснить.

Сначала он расстрелял из автомата спавшую в углу 35-летнюю Аиду Аветисян. Затем он направился в спальню 53-летнего Сержа и 51-летней Асмик - старшего поколения семьи. Проснувшийся от звуков стрельбы Серж попытался обезвредить убийцу, однако Пермяков ударил его прикладом в висок и расстрелял вместе с женой. Зайдя в соседнюю комнату, он застрелил 33-летнего сына пары Армена, его 24-летнюю жену Араксию и их двухлетнюю дочь Асмик, названную в честь бабушки.

Самый младший член семьи - шестимесячный Серж, лежал возле матери и плакал. У Пермякова заклинило автомат. Отбросив ружье, он семь раз всадил ему в грудь штык-нож. Малыш остался жив - жизненно важные органы оказались не задеты, он боролся за жизнь на протяжении недели, но 19 января умер из-за потери крови и переохлаждения.

По словам Пермякова, изначально он не планировал устраивать массовое убийство, однако уже после первого выстрела осознал, что ему грозит, и решил избавиться от всех свидетелей. После расправы он также обыскал дом в поисках ценных вещей, нашел три мобильных телефона и 6000 драм (около $12), переоделся в гражданское и сбежал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные убили в Ираке проиранского лидера "Народных мобилизационных сил"

Задержать Пермякова удалось в тот же день: в ночь с 13 на 14 января он пытался перейти через границу Армении на территорию Турции. По словам местных жителей, Пермяков хотел пролезть под колючей проволокой, однако сработала сигнализация.

15 января 2015 года пятый гарнизонный военный суд РФ в Ереване избрал в отношении российского военнослужащего меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему было предъявлено обвинение по признакам части 2 статьи 105 и части 2 статьи 338 УК РФ - "Убийство" и "Дезертирство с оружием, вверенным по службе". Кроме того, в начале февраля о личности Пермякова стали появляться новые факты.

Позже появилась информация о том, что Пермякову ранее был поставлен диагноз - олигофрения.

Судебный процесс по делу об убийстве семьи Аветисян начался 18 декабря и продлился восемь месяцев.

В итоге 23 августа 2016 года судья Ширакского областного суда Армении наконец огласила приговор Пермякову - он был признан виновным по всем пунктам обвинения, за что заслужил пожизненное наказание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники "ЛНР" используют против украинской армии российский штурмовой гранатомет "Таволга", - ГПУ. ФОТО