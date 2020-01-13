"Нет будущего без исторической правды", - Моравецкий пообещал бороться за историческую память после заявлений Путина

Об этом он высказался в новогодней встречи с партийными структурами в регионе Прикарпатья, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Владимир Путин недавно заявил, что довоенная власть Польши сотрудничала с гитлеровской Германией, а тогдашнего польского посла в Берлине назвал антисемитом, чем вызвал гнев нынешней польской власти.

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Моравецкий напомнил, что в ответ на слова российского президента обнародовал заявление, в котором написано, в частности, что Владимир Путин много раз лгал на тему Польши.

"Нет будущего без исторической правды, и от того, кто победит в этом соревновании за память, зависит, будут ли нас называть сообщниками преступников, людей, которые в прошлом допускали ошибки, или мы будем гордо держать голову высоко, как наследники знаменитых героев времен страшной Второй мировой войны", - сказал Моравецкий.

Напомним, 9 января сейм Польши принял резолюцию по делу о манипулировании фактами и перевирании истории российскими политиками с целью дискредитации Польши. Путин утверждал, что якобы заговор западных государств с Адольфом Гитлером проложил путь ко Второй мировой войне. Путин оправдывает ввод советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.