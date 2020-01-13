Убийство 26-летнего мужчины в Каховке: троих сотрудников отдела полиции уволили из органов внутренних дел

Об этом сообщили в полиции Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о старшем инспекторе по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Александре Портном, пишет hromadske. Материалы в отношении него направили в Государственное бюро расследований.

Такое решение приняли по итогам служебного расследования относительно начальника Каховского отдела полиции и работников, которые непосредственно имели отношение к расследованию убийства, произошедшего в новогоднюю ночь в городе Каховка Херсонской области.

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"По результатам расследования трех работников отстранили от занимаемой должности, трех — уволили из органов внутренних дел, еще в отношении трех сотрудников применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности", — говорится в сообщении.

Так, отстранили от занимаемых должностей руководство Каховского отдела полиции. Относительно дежурного отдела и ответственного от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, а также относительно следователя, в производстве которого находится дело об убийстве мужчины, применили дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. Членов следственно-оперативной группы, а именно следователя и оперуполномоченного уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве мужчины, уволили из органов внутренних дел Украины.

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Напомним, 1 января состоялась перестрелка между двумя жителями Каховки: 29-летний мужчина не менее 15 раз выстрелил в сторону бывшего мужа своей сожительницы — 26-летнего Владимира Чебукина. Нападающего задержали, а событие квалифицировали как покушение на убийство.

От полученных ранений Чебукин 3 января умер. В тот же день Каховский городской районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога, а полиция переквалифицировала подозрение как "умышленное убийство".

Родственники погибшего считают, что нападавших было несколько, поскольку вроде бы врач им сказал, что на теле погибшего были следы от трех видов оружия.

Впоследствии выяснилось, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции. Опасаясь, что этот факт может повлиять на расследование, 4 января жители Каховки устроили протесты у местного отдела полиции и требовали от правоохранителей справедливого расследования. Здание забросали дымовыми шашками и пиротехникой.

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Относительно полицейского проводят служебное расследование. Его отстранили от исполнения служебных обязанностей, а государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ст. 365 Уголовного кодекса Украины.