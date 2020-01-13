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13.01.20 11:01

За три года планируем обучить цифровой грамотности 6 млн украинцев, - Минцифры

Министерство цифровой трансформации планирует в течение 3 лет обучить цифровой грамотности 6 миллионов украинцев.

интернет,компьютер,ноутбук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министерство цифровой трансформации Украины и Украинская библиотечная ассоциация объявили о начале сотрудничества. Меморандум о сотрудничестве подписали заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции Валерия Ионан и президент Всеукраинской общественной организации Украинская библиотечная ассоциация Оксана Бруй.

"Министерство цифровой трансформации и Украинская библиотечная ассоциация совместно будут содействовать развитию цифровой грамотности. В частности, около 6.000 библиотек по всей стране приссоединятся к национальной кампании по цифровой грамотности "Будь на часі" и будут популяризировать информацию о проект "Дія. Цифрова освіта", цель которого научить цифровой грамотности 6 миллионов украинцев за три года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации сообщило, что почти 48% украинцев хотят обучиться цифровой грамотности.

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