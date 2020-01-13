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13.01.20 11:07

СБУ расследует дело в связи с крушением самолета МАУ в Иране по трем статьям УК

Главное следственное управление Службы безопасности Украины по поручению Офиса Генерального прокурора начало досудебное расследование в связи с крушением лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" по трем статьям Уголовного кодекса Украины, сообщили в СБУ.

СБУ расследует дело в связи с крушением самолета МАУ в Иране по трем статьям УК

"СБУ по поручению Офиса Генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Боинга по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - рассказали "Интерфакс-Украина" в украинской спецслужбе в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

В СБУ отметили, что на данном этапе расследования идет сбор информации.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

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