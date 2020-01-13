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13.01.20 11:41

Подозреваемого в покушении на экс-командира ВСУ взяли под стражу, - Офис генпрокурора

Подозреваемого в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ взяли под стражу без права внесения залога.

Подозреваемого в покушении на экс-командира ВСУ взяли под стражу, - Офис генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офис генпрокурора.

"По ходатайству прокуратуры Харьковской области Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога харьковчанину, который подозревается в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ вероятно по заказу РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила в Харькове покушение на убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, который был организован спецслужбами РФ.

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