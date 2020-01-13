Рада на этой неделе рассмотрит законопроекты о децентрализации, интеллектуальной собственности и изменения в Регламент, - Стефанчук

Об этом он сказал во время согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, на этой неделе в повестке дня запланировано рассмотрение законопроекта № 2598, который касается изменений в Конституцию по вопросу децентрализации.

"Есть предложение поддержать его и направить в Конституционный суд на определение о соответствии статьям 158, 157 Конституции", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что Рада планирует рассмотреть в первом чтении законопроекты №1013 и 1028, которые вернулись с рассмотрения Конституционного суда.

"Кроме этого, у нас будет большой блок, который касается вопросов, связанных с социальным обеспечением военнослужащих и вопросы, связанные с государственным бюджетом для запуска программы кредитования для предпринимателей", - отметил заместитель председателя ВР.

Также, по его словам, Рада собирается рассмотреть "большой блок законов, касающихся интеллектуальной собственности, защиты и охраны объектов интеллектуальной собственности и создания единого органа интеллектуальной собственности в Украине".

"А также важны вопросы изменений в Регламент Верховной Рады. Он (законопроект. - Ред.) внесен, приглашаем к обсуждению", - добавил Стефанчук.

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