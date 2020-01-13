Онищенко до сих пор находится под стражей в Германии, - САП

Об этом сообщили Укринформу в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"Онищенко находится под стражей в Германии", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, сейчас срок экстрадиции бывшего парламентария в Украине еще не определен.

Как сообщалось, немецкие правоохранители задержали Онищенко на 29 ноября 2019 года по запросу украинской стороны. Онищенко выехал из Украины летом 2016 года.

Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.