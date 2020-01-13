Для голосования за закон о рынке земли в Раде все готово, - советник премьера Мушак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил советник премьер-министра Алексей Мушак.

"Есть два варианта рассмотрения в ВР. Или по полной процедуре, что займет порядка 2 месяцев и одну и ту же правку в различных вариациях будут рассматривать более 2000 раз. Или согласно рекомендациям комитета, который предлагает рассмотреть документ с использованием 119 и 45 статьи Регламента ВР. Само рассмотрение займет до 3 часов", - говорится в сообщении.

По его словам, сейчас правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержана системная правку. Соответственно все другие поправки к тем же положениям законопроекта считаются отклоненными. То же можно повторить в сессионном зале.

"Сначала на согласительном совете принимается решение о рассмотрении этого закона по 119 статье. ... Дальшеза это решение должно проголосовать только 150 депутатов в сессионном зале, потому что это процедурное решение. После этого 9 основных поправок должны быть поддержаны 226 голосами ЗА. Все остальные правки согласно 45 статье Регламента ВР считаются уже рассмотренными и отклоненными. Далее остается рассмотреть еще 46 других поправок, которыми предлагают изменить нормы, выходящие за пределы законопроекта. После этого законопроект голосуется 226 голосами ЗА во втором чтении и в целом. Процедурно это займет до 3 часов", - отметил Мушак.

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