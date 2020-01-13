Законопроект о референдуме внесут в Верховную Раду в начале следующей сессии, - Стефанчук

Об этом он сказал во время Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Стефанчук отметил, что рабочая группа по разработке законопроектов по вопросам народовластия собиралась уже 6 раз.

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"Мы разработали целую структуру законопроектов, касающихся народовластия. Он не решается одним законом о референдуме, но он стал первым в нашей разработке. И я глубоко убежден, что в начале следующей сессии, он будет внесен в зал Верховной Рады", - сказал Стефанчук.

Отметим, что пленарная неделя 13-17 января будет последней во 2-й сессии Верховной Рады текущего созыва.

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