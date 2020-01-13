Украина знала, что рейс 752 был сбит, но решила избегать резкой критики Ирана, - The Washington Post

"Уже не оставалось аргументов для того, чтобы все это отрицать", – отметил The Washington Post секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

Почти сразу после того, как самолет упал и погибли все, кто находился на борту, официальные лица США, Канады и Великобритании заявили всему миру, что, по их мнению, самолет был сбит Ираном. По словам Данилова, президент Украины Владимир Зеленский попросил их поделиться с ним такой информацией, однако решил не делать со стороны Украины никаких официальных выводов.

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"Мы пришли к такому выводу раньше, чем американцы и канадцы", – сказал Данилов, подчеркнув, что Украина хотела, чтобы ее представители собирали собственные доказательства. Чиновники всячески избегали резкой критики Ирана, чтобы обеспечить его сотрудничество в расследовании.

Через четыре дня после крушения, Зеленский объявил, что он и президент Ирана Хасан Рухани "договорились о полном юридическом и техническом сотрудничестве, включая вопросы компенсации".

"Еще раз, Зеленский прошел по тонкому балансирующему бревну дипломатии и вышел, не упав лицом в грязь. Для политического новичка у него, кажется, есть острое чувство, как именно умиротворить противоборствующие группировки, чтобы защитить интересы Украины", – сказала Нина Янкович, политолог из Центра Вильсона.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.