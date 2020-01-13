Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов вблизи Зайцево, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Миноброны.

"Российско-оккупационные войска осуществили 1 прицельный обстрел позиций наших защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил. После 08.45 по направлению от н.п. Гольмовский оккупанты в течение получаса вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Зайцева", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, боевых потерь в результате прицельного огня противника нет.

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