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13.01.20 12:59

Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов вблизи Зайцево, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 1 прицельный обстрел позиций наших защитников.

Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов вблизи Зайцево, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Миноброны.

"Российско-оккупационные войска осуществили 1 прицельный обстрел позиций наших защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил. После 08.45 по направлению от н.п. Гольмовский оккупанты в течение получаса вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Зайцева", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, боевых потерь в результате прицельного огня противника нет.

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