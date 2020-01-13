Рада во вторник рассмотрит постановление по крушению самолета МАУ в Иране, - Разумков

Об этом спикер сказал во время заседания Согласительного совета в понедельник, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы обратиться к комитетам по вопросам национальной безопасности и обороны и международного сотрудничества с просьбой провести заседание и высказать свою позицию, позицию Верховной Рады Украины. Также я обращаюсь к нашим коллегам с просьбой подготовить постановление Верховной Рады Украины об этих событиях, сделать это как можно быстрее. И думаю, что было бы очень правильно сделать это сегодня для того, чтобы завтра мы могли рассмотреть его в зале Верховной Рады Украины. Некоторые наработки у вас уже есть", - призвал Разумков.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.