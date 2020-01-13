Российские офицеры, разыскивавшие дезертиров на Донбассе, выдают себя за представителей "местных органов МВД", - ГУР

Как иноформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Командование российских оккупационных войск с начала этого года активизировало привлечения оперативных групп российских спецслужб к розыску дезертиров в составе российско-оккупационных войск. Указанное связано с существенным увеличением количества российских наемников, которые из-за недовольства условиями службы и осознание неотвратимости уголовной ответственности за совершение военных преступлений покидают передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК, в т. ч. с оружием", - говорится в сообщении.

Как информирует Главное управление разведки Минобороны Украины, для сокрытия обострения проблемы дезертирства, российские кадровые офицеры, привлеченные к их розыску, выдают себя при общении с гражданским населением за представителей "местных органов МВД" или "военных комендатур", которые якобы проводят опрос для "предотвращения диверсий".

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