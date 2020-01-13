Окуеву, топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена могла убить одна и та же банда, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом на брифинге в понедельник рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Зацепку по этой группе дало нам убийство господина Миленького, директора отдела рекламы метрополитена, в январе 2019 года. Тогда мы вышли на определенную группу лиц, которые обоснованно подозревались в совершении убийства. Более того, анализируя предыдущие преступления, мы пришли к выводу, что указанные лица обоснованно подозреваются в убийстве господина Зможного в селе Крушинка Васильковского района", - рассказал полицейский.

Он напомнил, что подозреваемые тогда были задержаны, арестованы, но позже вышли на свободу.

Однако это задержание позволило получить образцы ДНК фигурантов.

"Задержание дало нам возможность получить биологические образцы, направить специалистам, и в конце концов получить заключение, что биологические образцы одного из лидеров этой группы находятся на автомате, который был изъят в 2017 году", - рассказал Небытов.

Пока что задержан только один человек, других проверяют на причастность.

"Следствие изучает деятельность этой группы не только в Украине, но и за границей, в том числе в странах Евросоюза", - сказал он.

Напомним, 20 сентября 2016 года под Киевом был убит директор представительства крупной немецкой компании Caparol.

Правоохранители во вторник, 17 сентября 2019, задержали участников преступной организации, которые осуществляли заказные убийства и подозреваются в убийстве директора немецкой фирмы "Caparol Украина" и начотдела рекламы Киевского метрополитена.

Позже им объявили о подозрении.

30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

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