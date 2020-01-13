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13.01.20 13:48

Иран признал Пентагон "террористической организацией"

Президент Ирана Хасан Рухани одобрил законопроект Меджлиса (парламента), согласно которому Пентагон признается "террористической организацией".

Иран признал Пентагон "террористической организацией"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Законопроект стал поправкой к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, в рамках которого "запрещенной организацией" было признано Центральное командование ВС США. Теперь в число "террористов" включаются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации.

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Напомним, в ночь на 3 января США устроили ракетный обстрел в районе Международного аэропорта Багдада - в результате него, в частности, был убит командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В США заявили, что убийство Сулеймани сорвало его "неизбежную" атаку и спасло жизнь американцев. Сулеймани называли одним из самых влиятельных людей на Ближнем Востоке. 4 января постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран отомстит за совершенное в США убийство генерала Касема Сулеймани. В то же время, в Иране также заявили, что больше не будут соблюдать положений ядерной сделки, которая была достигнута с рядом мировых лидеров в 2015 году. Речь идет, среди прочего, об обогащении урана, количестве накопленного обогащенного урана, а также исследовании и разработках в рамках ядерной программы. В ночь на 8 января Иран совершил ряд ракетных ударов по местам дислокации американцев в Ираке. 

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