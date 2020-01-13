Иновещатель UA|TV прекратил международную трансляцию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице UATV English в Facebook

"Украинское правительство решило закрыть международное вещание - отделения на арабском, крымскотатарском и английском языках. В последние три года команда английских новостных служб в UA|TV преследовала общую цель - предоставлять реальные и правдивые новости об Украине...", - сообщается .

Ранее сообщалось, что на базе UA|TV 15 февраля 2020 года запускается телеканал для временно оккупированных территорий. По словам министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского, язык вещания телеканала будет украинский и русский.

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