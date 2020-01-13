Убийство Окуевой - заказное: у следствия есть версии относительно заказчика, - глава полиции Киевщины Небытов

Об этом на пресс конференции в Киеве 13 января заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В настоящее время информации о том, что он признает свою вину, нет", - сказал Небытов.

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Следствие считает, что поскольку подозреваемые не были знакомы с Окуевой, то преступление они совершили на заказ. Версии относительно заказчика у полиции есть, но подробности раскрывать Небытов отказался, пишет ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, подозреваемый в организации убийства Окуевой родился в Дагестане еще в советское время, давно является гражданином Украины, проживает здесь, вид деятельности не определен.

30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.