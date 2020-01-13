Зеленский назначил Бородянского главой Совета по вопросам развития "Мистецького арсенала", - указ

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №3/2020 размещен на сайте главы государства.
"Утвердить новый состав Совета по вопросам развития Национальный культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал", - говорится в тексте указа.
Согласно указу Главой совета назначен министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.
Также в состав совета вошли супруга главы государства Елена Зеленская, вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, советник Президента нардеп Гео Лерос и другие.
Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.