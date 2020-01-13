Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.01.20 15:00

Зеленский назначил Бородянского главой Совета по вопросам развития "Мистецького арсенала", - указ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал".

арсенал,мистецький,мистецькый

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №3/2020 размещен на сайте главы государства.

"Утвердить новый состав Совета по вопросам развития Национальный культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал", - говорится в тексте указа.

Согласно указу Главой совета назначен министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Также в состав совета вошли супруга главы государства Елена Зеленская, вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, советник Президента нардеп Гео Лерос и другие.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Де-факто Медведчук - представитель Путина и единственный канал, который может донести до него информацию, - Порошенко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100