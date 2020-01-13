Когда я сказала: "Кремлевский клоун дал автоматы вашим детям" - они меня чуть не сожрали, - освобожденная из плена наемников РФ Терещенко

Освобожденная в результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО жительница оккупированного Донецка Галина Терещенко в интервью "Радио Свобода" рассказала о своем пребывании в плену у наемников РФ, передает Цензор.НЕТ.



В Донецке она работала рядом со зданием "МГБ ДНР" и об увиденном там рассказывала украинским спецслужбам. Ее дело террористы рассматривали на "военном трибунале ДНР".



Женщина рассказала, что не могла смириться со случившимся в 2014 году, а потому хотела помочь Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я молилась, чтобы меня расстреляли, - освобожденная из плена наемников РФ Чуйкова рассказала о пытках и насилии

"В Донецке я живу в Калининском районе, и я работала рядом с "МГБ". Там находится Кожно-венерологический диспансер. Это место такое – военная часть в одном здании с "МГБ". И рядом – магазин, куда часто приходили люди с оружием. В моем обзоре были эти три здания, я каждый день видела, что там творится. Я все это видела и могла дать информацию. И я ее передала... Эта информация не такая уж и гостайна. Это машины с украинскими номерами, они подъезжали к этим зданиям, из них выходили военные. Вот и все. А как они узнали… Мне надо было молчать на работе, меня сдали коллеги", – отметила Терещенко.



По ее словам, в "МГБ" к ней физическое насилие не применяли, однако в тюрьме и СИЗО женщина сталкивалась с ним со стороны заключенных – "потому что политические сидели вместе с уголовными преступниками": "Сажали на стул, один раз я сидела целый день, вся в проводах, и мне рассказывали, какое "ДНР" прекрасное молодое "государство" и что я подрываю в Донецке его основы. И все время они хотели узнать, им было это важно, кому я передаю сведения. То есть в "МГБ" ко мне не применяли физическое насилие, но в тюрьме и СИЗО я физическое насилие на себе испытала. От заключенных. Потому что политические сидели вместе с уголовными преступниками. Меня однажды сильно ударили по почкам, другая заключенная меня бросила об стену, и я сильно ударилась головой. Она кричала при этом, что у нее отец какой-то сильный урка, и ей ничего не стоит меня прибить".

.Читайте также на "Цензор.НЕТ": Было плохо. Сейчас я нуждаюсь в медпомощи, потому что 3 года сидел на подвалах, - освобожденный из плена наемников РФ Горбань

"Самое страшное, от чего я не могла отойти, когда меня привезли на работу в наручниках, провели демонстративно по дороге. Повыскакивали наши сотрудники и больные, из соседней больницы тоже пришли, очень много людей, и вслед мне кричали: "Фашистка! Маячки ставила! Наших детей поубивала!" Вот это я страшно переживала, это было тяжело. Лучше бы меня в подвале убили… Потом год было следствие, 26 августа 2017 года меня арестовали, а в заключение я попала 20 августа 2018 года. Приговор – 12 лет за шпионаж без права на обжалование", – отметила Терещенко.



Женщина высказала мнение, что на оккупированной территории больше сторонников "ДНР" и президента РФ Владимира Путина.



"Когда я сказала: "Кремлевский клоун дал автоматы вашим детям" – они меня чуть не сожрали. Но в то же время сторонники Украины там редко что-то во всеуслышание говорят. Просто, учитывая свой возраст, я знала, что мне это сойдет с рук, что я могу острое словечко сказать... Сами военные, когда разговаривали со мной, делились: "Здесь такие овощи живут. Это не народ, это овощи". Я говорю: "А что, у вас в России нет овощей?" – "Да полно, – говорят, – но тут сплошь и рядом", – добавила Терещенко.