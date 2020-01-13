Региональные прокуратуры проверят 140 учреждений исполнения наказаний и предварительного заключения, - Офис генпрокурора

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По поручению Офиса генерального прокурора все региональные прокуратуры начали масштабные проверки учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС) на предмет законного и эффективного использования государственного имущества", - сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что речь идет о 44 тыс. га земельных участков, которые находятся в использовании указанных учреждений и аренде, из них более 90% земель - сельскохозяйственного назначения. Кроме того, правоохранители проверят сотни объектов недвижимого государственной собственности - предприятия ГУИС, складские, производственные помещения, мастерские, учебные заведения.

"В целом проверка охватит около 140 учреждений за период работы с 2014 года", - говорится в сообщении.

По информации Офиса генпрокурора, недвижимое государственное имущество, находящееся на балансе ГУИС, используется недостаточно рационально и не обеспечивает основной своей функции - создание надлежащих условий содержания осужденных и заключенных.

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