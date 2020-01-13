Купить сельскохозяйственную землю можно будет только по безналу, - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга по вопросам земельной реформы, который состоялся 13 января.

"Не будет наличных расчетов. Мы будем бороться с теневыми рынками. Поэтому рассчитаться за приобретенную землю можно будет только безналичными. И нужно будет показать, откуда эти деньги взялись", - сообщил Милованов.

Он также отметил, что после открытия рынка, которое запланировано на октябрь 2020 года, государство запустит несколько программ поддержки малых фермеров, среди которых - льготные кредиты и государственные гарантии.

Напомним, ранее советник премьер-министра Алексей Мушак заявил, что для голосования за закон о рынке земли в Раде все готово.

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