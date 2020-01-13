Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за кнопкодавство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ имеет целью обеспечить надлежащее выполнение народными депутатами Украины полномочий в части обязанности персонального голосования.

Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и Регламент Верховной Рады Украины по обеспечению персонального голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях ВРУ.

"Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Верховной Рады Украины вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан", - говорится в пояснительной записке.

В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосования). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

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