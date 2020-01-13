В Киеве налоговой милицией ликвидирован конвертцентр с оборотом 480 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.191 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денежных средств в наличные.

Должностные лица реально действующих предприятий перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам "конвертационного центра" транзитных и/или фиктивных СХД, за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В свою очередь фигуранты передавали клиентам указанные средства наличными (за исключением 11% от проконвертированной суммы, которые служили им "вознаграждением" за услуги конвертации) вместе поддельными первичными документами.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства организатора центра, изъято 25 печатей, компьютерную технику, банковские карточки, электронные носители информации, финансово-бухгалтерскую документацию и черновые записи.

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Также наложены аресты и заблокированы суммы лимита НДС в системе электронного администрирования НДС на 11 млн 743 тыс. гривен.





Продолжается следствие.

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