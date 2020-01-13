Иностранцам запретят покупать землю в 50-километровой пограничной зоне, - Сольский

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Даже при условии проведения референдума, запрещается совершать сделки, стороной которых являются иностранцы, или юридические лица, основанные иностранными гражданами, с землями сельскохозяйственного назначения в зоне 50 км от государственной границы", - сказал Сольский.

Кроме того, приобретение украинских сельхозземель запрещается юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства агрессора, или другого государства, если невозможно установить конечного бенефициара такого юрлица. Или, если эти бенефициары зарегистрированы в оффшорных зонах, являются членами террористических организаций, лицами, в отношении которых применены персональные санкции. Также не смогут приобрести землю сельхозназначения в Украине физические и юридические лица, зарегистрированные в государствах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

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Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает отмену запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года.

20 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, поступивших во время подготовки ко второму чтению законопроекта №2178-10. Всего в Верховной Раде были зарегистрированы более 4,6 тыс. поправок к законопроекту.

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