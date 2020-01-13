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13.01.20 17:28

Пассажирка погибла в ДТП на Житомирщине, - ГСЧС

Специалисты ГСЧС Житомирщины 13 января помогали ликвидировать последствия дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Чоп.

Пассажирка погибла в ДТП на Житомирщине, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС в Житомирской области, ДТП произошло на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Выдумка Пулинского района.

Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Кроме него в салоне находилось еще пять пассажиров. Рука одной из пассажирок оказалась прижатой автомобилем к земле. Еще одна из пассажирок погибла на место происшествия, ее придавило опрокинутым транспортным средством.

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Бойцы ГСЧС с помощью лебедки пожарного автомобиля поставили поврежденное транспортное средство на колеса, деблокировали погибшую и травмированную пассажирку и передали последнюю в руки медиков.

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