Офис генпрокурора начал допрашивать освобожденных из плена

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса генпрокурора.

"Сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируются провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процесса их физического и эмоционального восстановления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам допросов "уже задокументировано очередные доказательства грубого нарушения представителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" норм международного гуманитарного права".

"В частности, освобожденные из плена свидетельствуют о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращении с пленными, что является признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что процессуальные действия с освобожденными лицами "проводятся с целью установления всех обстоятельств пребывания в плену, а также установления лиц, совершивших в отношении них преступлений, для дальнейшего привлечения виновных к ответственности как на национальном уровне, так и международными судебными инстанциями".

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

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