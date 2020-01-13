На Харьковщине на взятке 128 тыс. грн задержан заместитель мэра г. Мерефа, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения одним из заместителей городского головы Мерефянского городского совета взятки. Более 128 тыс. гривен требовал чиновник от гражданина за выделение объекта недвижимости под детский дом семейного типа. С целью прикрытия противоправной деятельности он привлек посредника.
В пятницу, 10 января, правоохранители задержали должностных лиц и посредника. С места происшествия были изъяты 128 750 гривен.
Санкцией ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, по которой открыто уголовное производство, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.