С начала суток 13 января враг 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается:"Все четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:

неподалеку Зайцево - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

вблизи населенного пункта Луганское - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Орехово - из минометов калибра 120 мм (20 мин) и 82 мм (10 мин), а также автоматических станковых гранатометов;

в районе населенного пункта Новотошковское - из 120-мм минометов (3 мины) и минометов калибра 82 мм (3 мины).

Сегодня, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

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