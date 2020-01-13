С начала суток 13 января враг 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается:"Все четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:
неподалеку Зайцево - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
вблизи населенного пункта Луганское - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
рядом с Орехово - из минометов калибра 120 мм (20 мин) и 82 мм (10 мин), а также автоматических станковых гранатометов;
в районе населенного пункта Новотошковское - из 120-мм минометов (3 мины) и минометов калибра 82 мм (3 мины).
Сегодня, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".