СВР доложила о падении украинского самолета в Иране 8 января в 05:41, через 6 минут об этом знал президент, - Данилов

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал Цензор.НЕТ в интервью.

"Ночь 8 января была очень сложной. Никто не мог предвидеть такой ситуации, расписание прибытия и отбытия в Тегеран показывает, что пассажирские самолеты европейских государств-членов НАТО без ограничений пересекали границы Ирана. Например, до вылета "Боинга" МАУ из Тегерана вылетели лайнеры немецкой "Люфтганзы", Австрийских авиалиний, а за две минуты после - самолет турецкой авиакомпании. Поэтому все обвинения в сторону власти по этому поводу - не более чем манипуляция. Хронология событий была следующей: в 4:44 по киевскому времени диспетчер аэропорта Тегеран определил, что самолет исчез с радаров. В 5:15 председатель СВР (Служба внешней разведки) доложил о том, что в Тегеране разбился самолет, но еще неизвестно, кому он принадлежит. В 5:41 позвонил председатель СВР, сообщил, что самолет украинский, авиакомпании МАУ, на борту около 180 человек, информация проверена и подтверждена. В 5:47 я проинформировал президента Украины, затем председателя Верховной Рады и премьер-министра. По поручению президента в 6:10 уже работал оперативный штаб с привлечением представителей всех необходимых государственных органов", - заявил Данилов.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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