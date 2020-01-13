Пожар в одесском колледже: Полиции сообщила о подозрении в служебной халатности завхозу учебного заведения

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе следствия установлено, что еще в 2014 году работниками ГСЧС была проведена плановая проверка соблюдения пожарной безопасности в учебном заведении. По ее результатам был выявлен ряд грубых нарушений, среди которых - отсутствие первичных средств пожаротушения, системы оповещения о пожаре, закрыты пожарные выходы, решетки на окнах первого и четвертого этажей и тому подобное. По состоянию на день возникновения пожара указанные нарушения устранены ни были. Несмотря на это, подозреваемая, будучи должностным лицом, ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности, а также членом комиссии по проверке готовности корпусов колледжа к новому учебному году, согласилась с выводом комиссии о готовности учреждения к учебному году.

Следствием служебной халатности стала невозможность эффективного тушения огня, своевременного оповещения и эвакуации людей, которые при пожаре находились в здании, что в результате привело к трагической гибели 16 человек, считают в полиции.

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Сейчас завхозу сообщено о подозрении ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Следствие вместе с прокуратурой области будет ходатайствовать перед судом об избрании женщине меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

Напоминаем, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован. В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

Комиссия Кабмина назвала основной версией пожара в одесском колледже - возгорание бытового электрооборудования.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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