Президентский законопроект о децентрализации позволит предоставить особый статус не только Донбассу, а любой области, - Фриз

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук политика.

"1. Выделяется новая административно-территориальная единица - округ.

2. Исчезает специальный статус Киева и Севастополя, или как сказал господин Корниенко, представлявший президентский проект "смысла в "специальности" нет".

3. Предлагается вычеркнуть абзац с перечнем областей, называя это "мировой практикой".

4. Исполнительную власть в "округах" будут осуществлять префекты. Или на языке соседей - "смотрящие" от гаранта. Своего рода председатель ОГА или губернатор. Но не совсем. Префекта назначает и отзывает только президент, он полностью подотчетен и подконтролен президенту, а также имеет право фактически по своему усмотрению отменить любое решение, принятое общиной. И конечно же, акты самого префекта обязательные для всеобщего исполнения", - написала Фриз.

Напреп подчеркивает, что предложенная президентом "децентрализация" открывает возможность к предоставлению особого статуса не только Донбасса (чего требует от Украины Путин), а любой области.

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"Децентрализация? С точностью до наоборот. Один звонок "от черта" или "к черту" - и невыгодный глава общины уже за бортом.

Лицо местной власти теперь - лицо господина Зе", - отметила Фриз.





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Как сообщалось, ранее Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Документ определен как безотлагательный к рассмотрению в парламенте.

Согласно опубликованной на сайте парламента пояснительной записке к законопроекту документом предлагаются изменения по децентрализации госвласти, совершенствованию территориальной организации власти и усилению конституционно-правового статуса местного самоуправления.

С текстом законопроекта Зеленского с изменениями в Конституцию по децентрализации можно ознакомиться по ссылке.

Отметим также, что ранее Зеленский заявил, что по его мнению, записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию подразумевают децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует по всей территории страны.