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13.01.20 20:41

Зеленский назначил свою супругу на должность, которую ранее занимала Марина Порошенко в "Мыстецьком арсенале"

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав по развитию Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал" в который вошла его супруга Елена Зеленская.

Зеленский назначил свою супругу на должность, которую ранее занимала Марина Порошенко в "Мыстецьком арсенале"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем указе Главы государства от 13 января обнародован на сайте президента Украины.

В состав совета "Мыстецького арсенала"  введена супруга президента -  Елена Зеленская.

Возглавил совет министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Кроме того, в состав совета вошли руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов, народный депутат фракции Слуга народа Гео Лерос, вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба, ученый-экономист Александр Пасхавер, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, гендиректор Арсенала Олеся Островская-Лютая и другие.

Как известно, ранее при пятом президенте Украины Петре Порошенко в состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал" входила его супруга Марина Порошенко.

Своим указом президент Владимир Зеленский отменил кадровые назначения своего предшественника Петра Порошенко в части назначения списочного состава Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал" и утвердил новый состав, в который входит его супруга Елена Зеленская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Бородянского главой Совета по вопросам развития "Мистецького арсенала", - указ

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