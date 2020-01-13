На таможне заработали все сканеры, это поможет искоренить коррупцию, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Автоматическое сканирование без участия сотрудников - это существенное сокращение времени на проверку груза, а также шаг к искоренению коррупции", - подчеркнул Гончарук и добавил, что эффективная и бесперебойная работа сканеров на таможне будет означать увеличение поступлений в госбюджет.

С сегодняшнего дня на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей, работает сканер для грузовых транспортных средств, благодаря чему время на проверку груза сокращено до 10 минут. Сканеры автоматически отправляют данные в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде.

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Напомним, все сканеры заработали на таможне по поручению главы правительства по результатам рабочей поездки в Черновцы в конце прошлого года.

Сканеры уже работают на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе, Порубном.

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