"В случае национализации "Дельта Банка" потери государства были бы значительно меньше", - экс-глава совета директоров банка Попова

Какк передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявила бывшая глава совета директоров Дельта Банка Елена Попова.

Она подчеркнула, что ационализация была бы наиболее выгодным вариантом для кредиторов , ведь в таком случае была бы возможность покрыть больше расходов по обязательствам, чем 51%, заявленных Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

"В случае национализации "Дельты" убытки были бы значительно меньше и для государства, и для частных кредиторов. Из всех сценариев развития ситуации ликвидация была наиболее затратным вариантом. В банке, кроме просроченного кредитного портфеля, сформированного в проблемных областях и секторах экономики, был и работающий портфель, и бизнес. На розничном рынке до банкротства банк четко входил в топ-3, а по размеру кредитного портфеля физлиц мы были вторые по системе. Очень жаль, что все это умножили на ноль", - заявила Елена Попова.

Экс-глава совета директоров "Дельта Банка" отметила, что разговоры о национализации велись, и Национальный банк сначала выступал именно за такой вариант спасения банка.

"Я помню серию совещаний по этому поводу, где мы предоставляли расчеты в необходимости капитала с учетом конвертации части кредиторов. Суммы, которые там фигурировали, были гораздо меньше, чем потратили по факту. А главное, это позволило бы сохранить актив, генерирующий бизнес, сохранилась возможность восстановить стоимость вложений. Да и работающий бизнес больше бы получил денег от существующих активов, чем ликвидатор .. "Дельта Банк" был признан системным банком, и по всем предпосылкам национализация должна была состояться. Я до последнего момента не верила в сценарий ликвидации, ведь он не только жестокий, но и банально дорогой. Что произошло потом и почему эту идею не поддержали - мне не известно", - подчеркнула Попова.

По ее мнению, сценарий ликвидации Дельта Банка мог был быть выгодным определенным лицам, однако подробности ей неизвестны.

Напомним, в декабре 2019 г. детективы НАБУ вручили подозрения трем бывшим руководителям "Дельта Банка". Им инкриминируют хищение 4,4 млрдгрн. "Дельта Банк" был ликвидирован в октябре 2015 года.