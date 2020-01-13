Возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве прорвало трубу с горячей водой - разрушен асфальт и затоплено здание, спасатели эвакуировали людей. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Киев Оперативный".

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По информации телеканала "Наш", проезжая часть ул. Антоновича возле ТРЦ "Ocean Plaza" повреждена в нескольких местах, в одну из ям провалился маршрутный микроавтобус. Пострадали припаркованные автомобили.

Как следует из видео, которое очевидцы выложили в сеть, вода затопила первый этаж торгового центра, люди, которые находятся на 2 этаже не могут самостоятельно покинуть здание. Охрана проводит эвакуацию.

"Затоплен первый этаж "Ocean Plaza". Охрана торгового центра проводит эвакуацию посетителей, сотрудников и персонала", - сообщают очевидцы.

Как сообщила hromadske подтвердила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага, возле торгового центра Ocean Plaza, на улице Антоновича 174, прорвало теплосеть, из-за чего произошел подмыв асфальта. Вода затопила торговый центр, а также супермаркет "Ашан".

"Там, где произошел прорыв асфальта, задними колесами попало маршрутное такси. Спасатели эвакуировали 4 человека, которые были в маршрутке. Также рядом был троллейбус. Оттуда эвакуировали трех человек", - отметила пресс-секретарь.

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В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили об ограничении движения от улицы Загородней до площади Лыбидской. Информации о пострадавших нет.







Фото: t.me/kyivpatrol

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