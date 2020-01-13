Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил дипломат, советник пятого президента Украины Константин Елисеев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Он сообщил, что в составе так называемой "делегации", которая прибыла бы якобы с официальным визитом в Султанат Оман, было всего два человека - сам Зеленский и его советник Ермак. Это вызвало вопросы не только у американского дипломата, но и у украинского общества.

"В составе делегации всего два человека - президент и его помощник. Даже посла не было в составе делегации. Всегда, когда едет президент, его на любой встрече сопровождает посол. Итак, посла не было. Поэтому, на мой взгляд, это были какие-то фейковые встречи для того, чтобы замылить нам глаза. Но народ Украины должен знать, за какие средства он летал, кто его охранял, за какие средства напимался чартер, на котором он вернулся, с кем он встречался", - рассказал Елисеев.

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Константин Елисеев сообщил, что американские партнеры были озадачены визитом Зеленского в Оман, учитывая обострение ситуации с безопасностью в регионе и тяжелой болезнью султана Омана, который на днях умер.

"Я скажу честно - даже мои американские коллеги были немного озадачены этим визитом. Одной из мотиваций звонка госсекретаря Помпео президенту, каторый тогда находился в Омане, было даже просто выяснить, что он там делает. Потому что в это время - Ближний Восток, эскалация напряженности в Иране, Ираке, Сирии. Рядом Оман. И тут неожиданно президент страны которая воюет, в рождественские праздники едет якобы с "визитом" так называемым в то время, когда главное лицо болеет. И поэтому он спросил, что он там делает. Потому американская разведка даже сбита с толку. И поэтому пошло оттуда - "Украина в Омане". Это ввело в "оману" не только наших граждан, но даже наших международных партнеров", - пояснил дипломат.

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Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

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