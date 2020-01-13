Российский силовики через пять часов отпустили крымскотатарскую активистку Алиеву, а потом снова задержали, - правозащитники

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Крымской солидарности", ее отпустили в 17:35 вечера, спустя пять часов после задержания.

Семья Алиевых снова вернулась на КПП, чтобы пересечь границу, "поскольку есть ряд неотложных дел, связанных с состоянием здоровья Гульсум Алиевой", но в 18:53 ее снова задержали и увели для "беседы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинскому политзаключенному Джеппарову в российском СИЗО не оказывают медпомощь: состояние его здоровья сильно ухудшилось, - Денисова

В 20:23 Наджие Аджи-Мамутова (Алиева) позвонила на горячую линию дежурному сотруднику ФСБ. Он ответил, что идет "обычная стандартная процедура".

Напомним, в 2018 году в отношении активистки "Крымской солидарности" Гульсум Алиевой возбуждали административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение вражды и ненависти) и уголовное дело по ст. 282 УК РФ. Однако позже оба дела в были прекращены.

Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования было вручено 25 января 2019 года старшим следователем следственного отдела по г. Алушта Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым лейтенантом юстиции Гулий А.Н.

Некоторое время Гульсум Алиева находилась в розыске, что ранее уже было причиной задержания на админгранице. Алиева была внесена в списки на розыск по инициативе следователя ФСБ Александра Компанейцева. Адвокат Алиевой считает действия следователя проявлением личной неприязни.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Британское издание "Daily Mail" назвало оккупированный Крым российским: посольство Украины просит исправить статью. ФОТО

Несмотря на прекращение уголовного производства, ее данные до сих пор не исключены из списка экстремистов и террористов, в котором она числится под номером 766.

Активистку задерживали задержали 11 июня 2019 года на админгранице российские силовики и отпустили на следующий день.

Днем 13 января 2019 года на российском пункте пропуска, граничащем с КПП "Каланчак", силовики РФ снова задержали дочь политзаключенного Гульсум Алиеву.