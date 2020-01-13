Все руководство ГНС в Одесской области отстранено от исполнения обязанностей, - Верланов отреагировал на сообщение НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу чиновника в Фейсбук.
Глава ГНС заявил о следующих шагах:
1. Отстраняю все руководство ГНС в Одесской области от исполнения обязанностей и инициирую внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов.
2. Начинаю полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС и территориальных органов ГНС на предмет коррупции и неправомерных действий в отношении предпринимателей.
3. Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГНС очистить свои ряды от нечестных и коррумпированных сотрудников.
"Услышанное и увиденное недопустимо. Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены", - прокомменитировал Верланов видео, обнародованное НАБУ.
Напоминаем, 13 января НАБУ сообщило о подозрении и.о. начальника ГУ ГНС одной из областей, которая предлагала сотруднику прокуратуры ежемесячную взятку в размере 25 тыс. долл.