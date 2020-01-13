Киберполиция блокировала деятельность нескольких онлайн-казино, действующих на территории Украины. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Злоумышленник заранее арендовал сервер, на котором в дальнейшем размещались все его онлайн-казино. Кроме того, он обеспечивал безопасность процесса игры, популяризировал виртуальное казино, организовал техническую поддержку игроков при возникновении проблемных вопросов.

Ряд веб-ресурсов ежемесячно приносили организатору игорного бизнеса более 100 тыс. долларов. По оперативной информации на ресурсах этого казино было зарегистрировано около миллиона пользователей как из Украины, так и из-за границы.

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Полицейские провели обыск в частном доме на Киевщине, где проживал подозреваемый. В сейфе, который был спрятан владельцем, правоохранители обнаружили более 220 тыс. долларов США, которые он получил в результате противоправной деятельности.





Кроме того, во время обыска изъяли компьютерную технику, дополнительные носители информации, мобильный телефон и банковские карточки, которые использовались для перевода средств, полученных преступным путем, в наличность.

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Мужчине объявили о подозрении по ч.1 ст.203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время досудебное расследование в рамках данного уголовного производства завершено, материалы направлены в суд.