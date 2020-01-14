КГГА: Коммунальщики будут круглосуточно работать над ликвидацией повреждения теплосети возле ТРЦ "Оcean Plaza"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время брифинга заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Повреждения магистрального трубопровода (диаметр 1000 мм) теплоснабжения от ТЭЦ-5 произошло около 19:00 13 января и привело к утечке теплоносителя со значительной температурой, в результате чего 9 человек получили ожоги. По нашей информации тяжелых травм нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь", - цитирует Пантелеева пресс-служба мэрии в обнародованном в понедельник вечером сообщении.

Он отметил, что тепловики проведут работы по разрытию, после чего определят, сколько времени продлится устранение повреждения.

По словам Пантелеева, жители Голосеевского района будут переподключены на другие сети теплоснабжения.

"Мы прогнозируем, что без тепла ни один дом не останется, поскольку есть возможность переподключить абонентов на другие сети теплоснабжения", - прокомментировал заместитель председателя КГГА.

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Он также отметил, что магистральная сеть, на которой произошел порыв, была построена в 1987 году. "Летом, во время гидравлических испытаний, повреждений обнаружено не было", –подчеркнул чиновник.

По информации Пантелеева, аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" откачивают воду и сразу после этого начнут переподключение жилых домов и учреждений социальной инфраструктуры на другие теплоисточники.

В "Киевтеплоэнерго" напомнили, что в 2019 заменили 130 км аварийных трубопроводов. В 2020 планируются "еще большие масштабы ремонтных работ во избежание аварий. Ведь почти 80% теплосетей являются изношенными и требуют замены. Ежегодно необходимо менять около 170 км теплосетей", - отметил Пантелеев.

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Ранее сообщалось, что в понедельник вечером 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.