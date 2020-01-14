На Луганщине блокирован канал ввоза контрафактных сигарет из "ЛНР", - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники планируют наладить еженедельные поставки сигарет, изготовленных на производственных мощностях псевдореспублики "ЛНР". Контрафакт должны были переправлять через реку Северский Донец и доставлять заказчикам на автомобилях. Реализовывать подделку собирались через мелкие торговые точки региона под видом продукции известных мировых брендов.
Организатора сделки, жителя Северодонецка, правоохранители задержали возле села Трехизбенка Новоайдарского района во время транспортировки партии подделок. В автомобиле дельца выявлены почти 2 тыс. пачек сигарет с "акцизными марками" так называемой "ЛНР".