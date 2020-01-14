На Луганщине блокирован канал ввоза контрафактных сигарет из "ЛНР", - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники планируют наладить еженедельные поставки сигарет, изготовленных на производственных мощностях псевдореспублики "ЛНР". Контрафакт должны были переправлять через реку Северский Донец и доставлять заказчикам на автомобилях. Реализовывать подделку собирались через мелкие торговые точки региона под видом продукции известных мировых брендов.

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Организатора сделки, жителя Северодонецка, правоохранители задержали возле села Трехизбенка Новоайдарского района во время транспортировки партии подделок. В автомобиле дельца выявлены почти 2 тыс. пачек сигарет с "акцизными марками" так называемой "ЛНР".