Комитет против пыток Совета Европы проанализировал состояние психоневрологических интернатов в Украине и дал рекомендации властям

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий пресс-релиз распространен во вторник пресс-службой Совета Европы. Отмечается, что отчет опубликован по результатам специального визита, который состоялся в апреле прошлого года в психоневрологические интернаты в Викторовке Черкасской области, а также в Великорыбальском и Барабой Одесской области.

В пресс-релизе констатируется, что в ходе визита делегация не получила никаких прямых и достоверных утверждений о преднамеренном жестоком обращении с пациентами со стороны персонала. "Тем не менее, насилие между пациентами было явной проблемой во всех посещенных "интернатах" из-за очень низкого присутствия персонала в палатах и - в Великорыбальском - из-за отсутствия надлежащего психиатрического лечения, что привело к ухудшению психического состояния пациентов. Кроме того, в Викторивке персонал использовал некоторых пациентов для поддержания порядка, что было признано Комитетом неприемлемым и было рекомендовано немедленно прекратить", - пишут в СЕ.

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Также, в целом, во всех трех учреждениях наблюдалось грубое недоукомплектование медицинским персоналом и персоналом, квалифицированным для предоставления психосоциальной терапии. "Комитет рекомендует срочно разрешить ситуацию. В качестве первого шага необходимо обеспечить регулярное, предпочтительно ежедневное присутствие психиатра. Кроме того, необходимо принять срочные меры для получения лицензий Министерства здравоохранения на соматическое и особенно психиатрическое лечение во всех трех "интернатах"; и в этих и других аналогичных учреждениях в Украине должны проводиться бесплатные соматические обследования и лечение, включая стоматологические, а также медикаментозное", - рекомендуют в СЕ.

Кроме того, в докладе проанализированы условия содержания пациентов. "Условия жизни варьировались: несмотря на то, что они были в целом приемлемы в интернате Викторовка, в интернате в Барабой, несмотря на похвальные усилия его директора, они были довольно бедными из-за устаревшей инфраструктуры и перенаселенности, и в целом очень бедны в Великорыбальском интернате из-за нехватки финансовых ресурсов. Комитет рекомендовал предпринять конкретные шаги для решения проблемы переполненности в Барабой и радикального улучшения условий жизни и устранения плачевного финансового дефицита в Великорыбальском интернате", - подчеркивается в пресс-релизе.

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Комитет отметил, что новый Закон о социальных услугах и Национальная стратегия реформирования учреждений здравоохранения до 2026 года преследуют цель деинституционализации, в том числе за счет сокращения числа психоневрологических "интернатов", постепенно заменяя существующие учреждения большой вместимости на меньшие и создание внешних структур, таких, как дневные стационары и вспомогательные помещения. "Тем не менее, процесс все еще находится в зачаточном состоянии, не в последнюю очередь из-за нехватки адекватных финансовых ресурсов. Комитет призывает украинские власти активизировать свои усилия по деинституционализации и развитию социальной помощи", - рекомендуют в СЕ. В частности, в этом случае Комитет высказал мнение, что такие объекты должны состоять из небольших групповых жилищных единиц, в идеале в городах, где все соответствующие объекты находятся под рукой, а не из более крупных единиц, расположенных на базе давно существующих учреждений социальной помощи, что не позволяет надлежащей социальной реинтеграции.

Комитет также повторил свою давнюю рекомендацию позволить судебным властям регулярно пересматривать необходимость дальнейшего пребывания лиц в психоневрологических "интернатах"; пациенты должны иметь возможность запросить такой пересмотр и лично объяснить свою ситуацию перед районной комиссией медико-социальной экспертизы.

К концу февраля нынешнего года украинские власти должны предоставить Комитету отчет о мерах, принятых для выполнения рекомендаций.