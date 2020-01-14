Музыкант Положинский дал показания по делу об убийстве Шеремета

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в видеоролике, который опубликовал в фейсбуке



"Рассказал всю правду, все, что знал. Ничего плохого мне сделать не пытались, общение проходило в присутствии одного из адвокатов Андрея (подозреваемого по делу, музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко). Следователь вел себя вполне корректно, отношение дружественное. Не знаю, возможно, это хитрости и просто "плохой коп" ко мне не пришел, и мне достался тот, который в паре "плохой-хороший" должен был быть "хорошим"... Каких-то вопросов, негатива к следователю к меня нет", – сказал он.



Положинский высказал надежду, что Антоненко, а также других подозреваемых – детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь оправдают, так как они, по его мнению, не имеют отношения к убийству Шеремета.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.