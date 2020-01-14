Прорыв трубы возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве: пострадали 10 человек, 7 из них госпитализированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"13 января в 20:25 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г.. Киеве поступила информация, что в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, на проезжей части дороги, произошел прорыв магистральной линии горячего водоснабжения. Вследствие порыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия проезжей части дороги. Это привело к образованию ямы, в которую задними колесами провалилось маршрутное такси. Спасатели части специальной пожарной техники, которые прибыли на место происшествия, вынесли из маршрутного такси, а также из рядом стоящего троллейбуса, оказавшегося в паровой завесе, 7 человек. А потом изъяли микроавтобус из образовавшейся ловушки", - говорится в сообщении.

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Кроме того, горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина "Ашан" и первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza".

Всех работников и посетителей магазина "Ашан" и ТРЦ "Оушен Плаза" вывели на безопасное расстояние. Спасатели на руках вынесли из здания 6 человек.

По информации службы 103 в результате происшествия пострадали 10 человек. Трем из них помощь оказана на месте, семеро находятся в больнице.

Аварийными коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы.











