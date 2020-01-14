Если бы не было напряженности в регионе, находившиеся на борту украинского самолета были бы сейчас дома со своими семьями, - Трюдо

"Думаю, что, если бы не было напряженности, ее недавней эскалации в регионе, все канадцы (находившиеся в самолете. - Ред.) были бы сейчас дома со своими семьями", - сказал премьер в интервью телеканалу Global News TV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он добавил: "Такое происходит во времена конфликтов и войн. Основная тяжесть этого удара ложится на плечи невинных людей, и это служит напоминанием о том, почему все мы должны так упорно работать в направлении деэскалации, чтобы снизить напряженность и найти путь, который не будет связан с дальнейшими конфликтами и убийствами".

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Как сообщает телеканал, на прошлой неделе премьеру Трюдо неоднократно задавали вопрос, не считает ли он, что президент США Дональд Трамп также несет определенную ответственность за этот инцидент. Ведь он произошел всего через несколько часов после ракетных ударов Ирана в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января.

Трюдо в интервью сообщил, что обсудил этот вопрос с Трампом.

"Я говорил с ним, и заявил о необходимости деэскалации напряженности. Я рассказал о страшном горе и чувстве потери, которые испытывают канадцы, и о необходимости четких ответов на то, как это произошло, и что мы должны сделать, чтобы это никогда не повторилось", - сказал канадский премьер.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.